Колосков об успехах Черчесова в Венгрии: «Он золотой фонд российского тренерского цеха»

высоко отозвался о главном тренере .

Почетный президент РФС прокомментировал победу клуба из Будапешта в Кубке и чемпионате Венгрии.

«Однозначно мы должны гордиться его достижениями. Черчесов — успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.

Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться.

Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов. Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера», – сказал Колосков.

Черчесов сразу выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. Изучили, как он там экспериментирует

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