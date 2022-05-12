Колосков об успехах Черчесова в Венгрии: «Он золотой фонд российского тренерского цеха»

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Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Почетный президент РФС прокомментировал победу клуба из Будапешта в Кубке и чемпионате Венгрии.

«Однозначно мы должны гордиться его достижениями. Черчесов — успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.

Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться.

Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов. Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера», – сказал Колосков.

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