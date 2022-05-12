Экс-легионер «Тараза» Адамович: «Самое сложное, что было в Казахстане – перелеты»

Бывший полузащитник «Тараза» и «Жетысу», ныне выступающий за белорусский «Неман» Ненад Адамович вспомнил о периоде выступления в КПЛ.

– В «Витебске» у меня был один из лучших сезонов в моей карьере. Не в плане голов или результативных передач, а в смысле командной игры. Очень жаль, что тогда не добрались до призовых мест, заняв только четвертое место. Совсем немного не хватило. Но, повторюсь, все равно считаю 2018 год одним из лучших в своей карьере.

– Почему тогда уехал в Казахстан?

– Ну, пришлось выбирать. Что скрывать, там появилось куда более выгодное предложение. Поговорили с директором «Витебска» Николаем Ивановичем Вайтюховским, пришли к соглашению, что я могу уйти и продолжить карьеру в Казахстане.

– Расскажи, как прошли эти три года в тамошней премьер-лиге?

– Жаловаться не на что. Особенно первые два года в «Жетысу» все было здорово – и главный тренер, и команда. Хотя и третий год, в «Таразе», тоже был хорошим. Привыкать почти ни к чему не пришлось. Русский язык я хорошо знал. Казахстанский менталитет в целом похож на белорусский, хотя, конечно, есть некоторые свои черты, но в общем все было знакомо. Перелеты? Да, это было самое сложное. Каждый выезд – долгая поездка. А если не самолетом, то приходилось по 8-10 часов ехать на поезде. Это сложно. Но, как говорится, человек привыкает ко всему, особенно профессиональный футболист.

– Наверняка успел пересечься в Казахстане со многими белорусами?

– Разумеется, в «Жетысу» играл с Наумовым и Лебедевым, а на второй год присоединился тот же Зубович, затем Андрей Залеский. Знаю многих из других клубов. Например, брата Андрея – Алексея Залеского. Ну и в этом сезоне, вижу, в Премьер-лиге, как обычно, снова много белорусов.

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