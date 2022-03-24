Шахметов стал лауреатом приза имени Жейлитбаева

По итогам сезона 2021 года лауреатом приза имени Серика Жейлитбаева стал полузащитник Марат Шахметов, на счету которого более 350 матчей в составе казахстанских команд.

Марат начал карьеру в рядах клуба «Алма-Ата», после чего выступал за «Астану», «Атырау», «Жетысу», «Акжайык», «Шахтер», «Каспий» и «Тараз». В разные годы трижды выигрывал Кубок, Суперкубок Казахстана, а также завоевывал серебряные медали чемпионата.

Награду Шахметову вручил лучший футболист Казахстана ХХ века Сеильда Икрамович Байшаков.

Приз имени Серика Жейлитбаева был учрежден Профессиональной футбольной лигой Казахстана в 2013 году в память об ушедшем из жизни именитом футболисте.

Приз памяти Жейлитбаева присуждается действующим футболистам, сыгравшим наибольшее количество матчей в чемпионате Казахстана. Ранее лауреатами почетной премии становились такие известные отечественные мастера, как Нурбол Жумаскалиев, Самат Смаков, Кайрат Аширбеков, Игорь Юрин, Ренат Абдулин, Максат Байжанов, Александр Мокин и Эдуард Сергиенко.

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