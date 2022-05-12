Аллегри о «Юве» без трофеев: «Нужно сохранить эту злость на следующий сезон»

прокомментировал поражение от «Интера» (2:4 доп. вр.).

Главный тренер высказался после финального матча Кубка Италии.

«Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.

Этот опыт пойдет нам на пользу. Жаль, что мы так и не обыграли «Интер» в этом сезоне – ни в Серии А, ни сегодня, хотя хотели взять реванш [за 0:1 в чемпионате].

[о словах Кьеллини о том, что «Интер» был сильнее «Юве» в очных встречах] Сейчас нет смысла говорить об этом. Я могу лишь поздравить «Интер», своих ребят и судью за хорошую игру.

Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь», – сказал Аллегри.

«Интер» красиво вырвал Кубок Италии у «Юве» – первый за 11 лет. Хотя пропустили дважды за 55 секунд

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков