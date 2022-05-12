«Ювентус» закончит сезон без трофеев впервые с 2011-го. Он проиграл финал Кубка Италии в 7-й раз

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«Ювентус» не смог одержать победу ни в одном из турниров этого сезона.

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии и больше не претендует ни на одну награду. Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала, потерпели поражение в матче за Суперкубок Италии, а также лишились шансов на скудетто.

«Ювентус» останется без трофеев впервые с сезона-2010/11.

Поражение в этом финале Кубка Италии стало для «Юве» седьмым в истории. На счету клуба 14 побед в турнире – рекорд страны.

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