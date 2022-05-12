Гвардиола о Холанде: «Потрясающе талантливый молодой игрок. Поможем быстро освоиться в «Сити»

Главный тренер высказался после разгрома .

Его команда победила 5:1 в перенесенном матче 33-го тура благодаря покеру хавбека Кевина де Брюйне.

О матче

«Мы сыграли очень хорошо, зная, что на этом стадионе тяжело выступать. Три очка у нас, впереди отдых и игра с «Вест Хэмом».

Мы все время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем. Мы контролировали ситуацию на том отрезке. Пропустив, мы быстро забили и сами, это нам помогло.

Последние 2-3 месяца де Брюйне провел превосходно, особенно в АПЛ. В Лиге чемпионов – тоже. Он наш ключевой игрок в этой части сезона. Дело не только в созданных моментах и голах. Он оказывает нам большую помощь. Он всегда думает о том, что будет лучше для команды».

О приобретении

«Решение клуба позволило совершить хороший трансфер на будущее. Эрлинг сможет играть за нас многие-многие годы, надеюсь, и я уверен, что он сможет идеально приспособиться к нашей команде.

Хорошим тренером тебя делают футболисты. Он потрясающе талантливый молодой игрок, находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», – сказал Гвардиола Sky Sports.

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