«Ман Сити» сохранил 3-очковый отрыв от «Ливерпуля» за 2 тура до конца АПЛ

«Манчестер Сити» сохраняет отрыв от за два тура до конца чемпионата Англии.

«Горожане» в перенесенном матче 33-го тура разгромили «Вулверхэмптон» (5:1), а мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (2:1).

За две игры до конца у команды 89 очков, – 86.

имеет преимущество и по разнице голов – 94:22 (+72) против 89:24 (+65).

«Сити» предстоят матчи против «Вест Хэма» в гостях и «Астон Виллы» дома. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» и примет «Вулверхэмптон».

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