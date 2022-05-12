Георгий Джикия: «Еврокубков нет, но разыгрываются чемпионат, Кубок, Суперкубок. В следующем сезоне вернемся в Европу, надеюсь»

надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки через год.

«Еврокубков нет, но в стране разыгрываются чемпионат, Кубок страны, перед сезоном – Суперкубок. За каждый трофей хочется бороться, тем более мне в карьере не хватает Кубка России, престиж этого турнира не упал.

Надеюсь, со следующего сезона все изменится – мы вернемся в Европу, начнем сезон и также будем разыгрывать первое, второе, третье и четвертое места. Откуда уверенность? Мне бы так хотелось, понятно, что не я решаю, но хотелось бы смотреть позитивно и ждать улучшения ситуации».

О полуфинале Кубка

«Футболисты «Енисея» вели себя хорошо, уважительно. Было много фэйр-плей. Достаточно уважительно относились друг к другу, все хорошо».

О матче с «Зенитом»

«То, что в первом круге мы проиграли 1:7, – достаточно обидное поражение. Впереди новая игра, «Зенит» приедет к нам в статусе чемпиона страны. В чемпионате осталось два матча, для нас очень важно набирать очки и подняться как можно выше», – сказал защитник .

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