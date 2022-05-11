Джикия после 3:0 с «Енисеем»: «Никакой эйфории. Все знают задачу «Спартака» на остаток сезона»

подвел итоги игры «Спартака» с (3:0) в БЕТСИТИ Кубке России.

– Поздравляю всех, справились с задачей. Самое главное, что мы в финале. Нет никакой эйфории, впереди самая важная игра.

– Это один из самых мотивирующих матчей?

– Каждый матч важен. Все знают задачу клуба на оставшуюся часть чемпионата.

Безусловно, сегодняшняя игра была очень важная, чтобы оказаться в финале. Мы это сделали. Еще раз всех поздравляю. Спасибо большое всем! Было очень много болельщиков, нас хорошо поддерживали. Эта победа для всех красно-белых, – отметил Джикия.

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