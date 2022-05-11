Де Брюйне сделал хет-трик за 17 минут в игре с «Вулвс». У него 9 (4+5) очков в 6 последних матчах за «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне набрал 9 очков по системе «гол+пас» в 6 последних матчах. 

Полузащитник «Манчестер Сити» сделал хет-трик в течение 17 минут матча против «Вулверхэмптона» (3:1, первый тайм). Он забил на 7-й, 16-й и 24-й минутах.

Хет-трик стал для бельгийца вторым в карьере – первый раз три мяча в одном матче он забил 29 октября 2011 года, когда выступал за «Генк».

Ранее бельгиец сделал по одному ассисту в матчах против «Брайтона» (3:0) и «Ньюкасла» (5:0). В игре с «Уотфордом» хавбек сделал две результативные передачи, а в матче с «Реалом» (4:3) забил гол и отдал голевой пас. 

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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