Тренер «Енисея» про 0:3: «Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ, но мы не стали отходить от своих принципов»

Александр Алферов прокомментировал поражение «Енисея» от «Спартака» (0:3).

Команды встречались в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, дальше прошли красно-белые.

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, но показываешь хорошую игру.

К сожалению, нам не хватило остроты. «Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ. Наверное, мы могли играть от обороны, но не стали отходить от своих принципов. Попытались сыграть первым номером.

Если вы хотите чего-то достичь, надо играть в свой футбол», – сказал главный тренер .

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