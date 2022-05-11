Ваноли о 3:0 с «Енисеем»: «Могли закрывать матч раньше. Заслужили победу, сильно хотели выйти в финал»

подвел итоги матча с в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0.

«Мы могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы, но получилось так, как получилось. Этот матч был для нас чрезвычайно важен, и мы очень сильно хотели выйти в финал. Излишнее желание может порой сковывать футболистов, но тем не менее, мы заслужили победу, и я благодарен ребятам.

Что касается большого количества забросов, это был наш план на игру, у «Енисея» очень высокая линия защиты, поэтому мы пытались делать эти проникающие передачи, но не все было идеально, иногда мы были медленнее, но я хочу поблагодарить своих ребят», – сказал главный тренер «Спартака».

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