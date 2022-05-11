Хамес о финале ЛЧ: «Я очень люблю «Реал», но хочу, чтобы Луис Диас стал чемпионом. «Ливерпуль» может провести отличную игру»

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Хамес Родригес хочет, чтобы «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. 

«Ливерпуль» переживает очень хороший момент, и там играет Луис «Лучито» Диас, я хочу, чтобы Лучо стал чемпионом. 

Это будет сложно. У меня бывшие партнеры в «Реале», я очень люблю этот клуб, у них большая история в такого рода матчах. Но «Ливерпуль» может провести против них отличную игру», – сказал полузащитник «Аль-Райяна», ранее выступавший за «Реал». 

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