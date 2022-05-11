Хамес о финале ЛЧ: «Я очень люблю «Реал», но хочу, чтобы Луис Диас стал чемпионом. «Ливерпуль» может провести отличную игру»

хочет, чтобы выиграл Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» переживает очень хороший момент, и там играет Луис «Лучито» Диас, я хочу, чтобы Лучо стал чемпионом.

Это будет сложно. У меня бывшие партнеры в , я очень люблю этот клуб, у них большая история в такого рода матчах. Но «Ливерпуль» может провести против них отличную игру», – сказал полузащитник , ранее выступавший за «Реал».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков