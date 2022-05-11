Анчелотти о финале ЛЧ: «Реал» хорошо знает «Ливерпуль», а он – нас. Секретов не будет»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре с «Ливерпулем».

Команды выступят в финале Лиги чемпионов 28 мая.

«Я очень хорошо знаком с «Ливерпулем», потому что как минимум дважды встречался с ним за последние четыре года – в качестве тренера «Наполи» и «Эвертона». Да и в товарищеских матчах...

«Ливерпуль» тоже хорошо знает меня и «Реал». Никаких секретов ни для кого не будет. Мы постараемся качественно подготовиться к игре и подойдем к ней максимально спокойно.

Мы не будем убирать из состава игроков [во избежание травм]. Если соревновательный дух будет утрачен, в Лиге чемпионов ни к чему хорошему это не приведет. Нужно, чтобы футболисты были в лучшей форме», – сказал Анчелотти.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные