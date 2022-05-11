Анчелотти о финале ЛЧ: «Реал» хорошо знает «Ливерпуль», а он – нас. Секретов не будет»

Главный тренер «Реала» поделился мнением об игре с .

Команды выступят в финале Лиги чемпионов 28 мая.

«Я очень хорошо знаком с «Ливерпулем», потому что как минимум дважды встречался с ним за последние четыре года – в качестве тренера «Наполи» и «Эвертона». Да и в товарищеских матчах...

«Ливерпуль» тоже хорошо знает меня и . Никаких секретов ни для кого не будет. Мы постараемся качественно подготовиться к игре и подойдем к ней максимально спокойно.

Мы не будем убирать из состава игроков [во избежание травм]. Если соревновательный дух будет утрачен, в чемпионов ни к чему хорошему это не приведет. Нужно, чтобы футболисты были в лучшей форме», – сказал Анчелотти.

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