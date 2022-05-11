«Зенит» с «Реалом» сравнил бы, это королевский клуб в российских реалиях». Тарпищев о петербуржцах

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сравнил с .

«Зенит» побеждает постоянно в последние годы. Борьба идет только за второе место между другими командами.

Если вот легионеры уедут вообще из России, то на «Зените» это может не сказаться даже. Клуб богатый, он может позволить иметь себе два полноценных состава и без легионеров. Даже три состава.

Я бы сравнил нынешний «Зенит» с мадридским «Реалом», который выигрывал пять Кубков чемпионов в конце 50-х годов прошлого столетия. Тогда «Реал» подпитывался лучшими игроками постоянно. Как сейчас это делает «Зенит».

Так что нынешний «Зенит» – можно сказать, что это королевский футбольный клуб в современных российских реалиях.

Я вижу сходство у «Зенита» именно с тем «Реалом», а не с московским «Спартаком» 90-х. «Спартак» тоже побеждал много раз подряд в чемпионате России, но еще при этом обыгрывал тот же «Реал» в Лиге чемпионов», – отметил Тарпищев.

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