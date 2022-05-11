Александр Мостовой: В «Зените» заявили, что хотят быть похожим на «Баварию», но 4 года выйти из группы в ЛЧ не могут»

упрекнул в плохих результатах в еврокубках.

– Можно ли сказать, что при Семаке команда прогрессирует, выиграв четвертый раз чемпионский титул?

– Думаю, нет. В том-то и дело, что особого прогресса и наблюдается. Когда только начинается чемпионат, мы даем прогноз 90 процентов, что «Зенит» выиграет титул. Все последние годы.

Прогресс же заключается в том, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, а в нынешнем – второе или третье. А так…

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат Бундеслиги. В «Зените» после этого заявили, что хотят быть похожим на «Баварию». Но у мюнхенцов какие-то успехи еще и в Европе есть.

– Безусловно.

– Команда, как правило, доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года (три – прим. ред.) выйти из группы не может. Вот это показатель. Понятно, что любая победа в любом чемпионате заслуживает уважения.

Но получатся, что здесь мы «ура, ура», а потом из сезона в сезон буксуем на начальной стадии главного еврокубка. Да и в целом наши клубы в последнем сезоне в евротурнирах какой-то антирекорд установили. Дальше ситуация будет еще хуже – нас отовсюду убрали, выгнали. Что делать дальше?

– Говоря об уровне «Зенита», стоит учитывать, что пока массового отъезда легионеров из Петербурга нет. Но он возможен уже летом.

– Я об этом еще три тура назад сказал, когда увидел, что у ЦСКА с иностранцами что-то непонятное случилось.

Представим, что у «Зенита» вскоре уедет семь-восемь иностранцев. Вы думаете, что питерская команд с таким же запасом будет и дальше выигрывать чемпионат? Конечно, нет, – сказал бывший игрок сборной России.

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