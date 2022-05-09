Александр Шмурнов: «Россия завралась. Очень много лжи – про былую империю, выборы, Навального, Немцова, Сочи-2014»

Комментатор Александр Шмурнов высказался об актуальных проблемах России.

«Россия завралась, очень сильно завралась. Устами своих лидеров, власти. Очень сильно и давно завралась. Очень много лжи. Лжи самой себе, лжи про былую империю, лжи про пломбир за 19 копеек. Лжи про все, что только можно: про Олимпиаду в , про выборы, про Навального, про Немцова. Про что только ни лжет Россия много лет.

Это страшно для нашего поколения, которое уже почти ничего не может сделать. У меня такое чувство, что мы с тобой (обращается к Алексею Андронову – прим. Sports.ru) проиграли. Те, кому 50 лет плюс-минус, мы уже ничего сделать не можем. Надежда сейчас на тех, кому 30 лет.

Россия – это гигантская территория и гигантская, глубочайшая культура. Мы не воинствующая нация, не орда. Мы Толстой, Достоевский, Чайковский, Чехов, Окуджава, Никулин. Мы не можем быть воинственными, это не в наших жилах, это неправда. Самая большая неправда, что 76% поддерживают [спецоперацию]. Это чушь, очередная ложь.

Сейчас думают: какая беда, идет отмена русской культуры на Западе. Нет! Отмена происходит внутри», – отметил журналист и спортивный комментатор.

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