Моуринью об «МЮ»: «Мы с Мхитаряном выиграли три титула – последние трофеи клуба, к сожалению. Желаю «МЮ» всего наилучшего»

выразил сожаление по поводу нынешнего состояния .

Бывший тренер манкунианцев упомянул клуб, говоря об отношениях с полузащитником «Ромы» .

«Вместе мы выиграли три титула в «Манчестер Юнайтед». К сожалению, это последние трофеи «Манчестер Юнайтед». «Я говорю «к сожалению», потому что мне очень, очень нравится клуб, и я желаю ему всего наилучшего.

Вместе мы выиграли три титула, так что все шло хорошо. Во втором сезоне все было немного по-другому», – сказал тренер «Ромы» в интервью Sky Sports.

При Моуринью «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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