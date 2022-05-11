Гвардиола о критике от Эвра: «Возможно, он ярко высказался, чтобы устроиться в «МЮ». Теперь есть хорошие шансы»

ответил на критику со стороны .

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что испанец не может тренировать игроков с характером, а лидеры в составе ему ни к чему.

«Мне не нужны игроки с характером? Ну, Патрис, я не согласен. Я сам не играю. Мне нужны личности и хорошие игроки, чтобы играли они, иначе мы бы не были там, где сейчас.

Я не читал то, что сказал Эвра. У меня были хорошие, невероятные игроки в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Я мог бы составить хороший список игроков с характером. Большинство из них выиграли чемпионаты мира, Европы, Лигу чемпионов, национальные чемпионаты.

Патрис, если бы ты был здесь, я бы показал характер наших игроков, он у них есть, точно.

Может быть, Эвра прав. А возможно, он ярко высказался, чтобы устроиться в на работу. Возможно, теперь есть хорошие шансы», – сказал тренер .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков