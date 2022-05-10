Крауч сравнил «МЮ» с кладбищем для игроков и тренеров: «Они сдают и страдают от хронической нехватки уверенности»

Бывший форвард «Ливерпуля» отметил негативное влияние «МЮ» на игроков.

«Олд Траффорд» стал чуть ли не кладбищем и для футболистов, и для тренеров. Просто взгляните на то, как все эти люди начинают сдавать и страдают от хронической нехватки уверенности.

Да, что-то есть в аргументе о давлении, но страдает и от непостижимой кадровой политики. Все шаги имеют краткосрочный характер, футболисты подписываются на огромные зарплаты без какой-либо системы. «О, они доступны? Тогда надо брать, куда-нибудь впишется!» В большинстве случаев, конечно, не вписывается.

Если смотреть на качества, то это топ-футболисты. Нельзя сказать, что Погба – плохой игрок. Или Роналду. Или Санчо. Но речь идет о перегрузке. Это как ходить в тренажерный зал и работать только над верхней частью тела», – отметил Крауч.

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