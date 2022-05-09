Питер Крауч: «Роналду – феномен, но он скорее уберег «МЮ» от еще большего позора, чем поднял на новый уровень»

Экс-форвард «Ливерпуля» высказался о нападающем «МЮ» .

«Ситуация с Роналду интересная. Хотя он не станет долгосрочным решением проблем [в атаке] – он «галактико», который должен сгладить ситуацию на фоне прошлогодних событий, – место для того, кто забивает 20 голов за сезон всегда найдется.

Да, это был отчаянный шаг с целью успокоить некоторых болельщиков и дать Глейзерам время, но он сулил мгновенный успех.

Этот парень – феномен, хотя без функционирующей вокруг него системы забитые им голы скорее уберегли от еще большего позора, нежели подняли клуб на новый уровень», – отметил Крауч.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков