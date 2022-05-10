Соболев о «Спартаке» в стыках: «Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно»

считает, что попадание «Спартака» в зону стыковых матчей невозможно.

– В прошлом сезоне мы часто набирали очки, уступая по ходу матчей. Чего не хватает по сравнению с тем сезоном?

– Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать!

Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счете, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберемся и перевернем игру. Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили – ничего критичного, сейчас забьем два.

– Раздражали разговоры про близость «Спартака» к зоне стыков?

– Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно, – сказал нападающий .

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