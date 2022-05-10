Директор «Енисея» перед «Спартаком»: «Никаких накачек и перекачек, наша футбольная философия – от слова «играть». Завтра будет праздник»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Олимп-ФНЛ Енисей Алексей Ивахов Матч ТВ Футбол

Директор «Енисея» ответил на вопрос о финансовом стимулировании игроков перед матчем со «Спартаком».

11 мая команды встретятся в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

– Дополнительно стимулировать игроков перед полуфиналом будете?

– Нет, у нас есть схема, согласно которой каждая последующая победа увеличивает бонусную часть.

– Какое-то командное собрание было?

– Зачем? Никаких накачек и перекачек. У нас футбольная философия от слова «играть».

Завтра будет праздник. И главное ему соответствовать как для себя, так и для болельщиков.

Все в наших руках. Я вам это еще перед «Локомотивом» говорил. Мы так действительно считаем, – сказал Алексей Ивахов.

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