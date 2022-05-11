Клопп о Холанде в «Ман Сити»: «Он зверюга. Очень хороший трансфер, к сожалению»

высоко оценил трансфер в «Манчестер Сити».

Тренер ответил на вопрос, усилит ли «горожан» переход форварда из «Боруссии».

«Заметно усилит. Это хороший игрок.

«Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он настоящий зверь. Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он зверюга. К сожалению, это очень хороший трансфер», – сказал Клопп.

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