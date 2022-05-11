Клопп о Холанде в «Ман Сити»: «Он зверюга. Очень хороший трансфер, к сожалению»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрлинг Холанд Футбол

Юрген Клопп высоко оценил трансфер Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

Тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос, усилит ли «горожан» переход форварда из «Боруссии».

«Заметно усилит. Это хороший игрок.

«Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он настоящий зверь. Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он зверюга. К сожалению, это очень хороший трансфер», – сказал Клопп.

Возможно, из-за Холанда Пеп откажется от фирменного стиля. Дорогущий Грилиш пострадает сильнее всех

Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные