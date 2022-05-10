Каррагер о Холанде: «АПЛ – самая сильная лига сейчас. Чаще всего эти игроки переходили в «Реал» или «Барселону»

Джейми Каррагер назвал АПЛ лучшей лигой мира прямо сейчас.
Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал переход нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
«Это блестящее подписание не только для «Манчестер Сити», но и для Премьер-лиги. Думаю, что мы все заинтригованы тем, как он себя покажет.
Холанд и Мбаппе – две следующих суперзвезды, которые затмят Месси и Роналду. Просто восхищение, что Эрлинг теперь в АПЛ.
Чаще всего эти игроки уходили в «Реал» или «Барселону», но есть ощущение, что Премьер-лига – самая сильная лига сейчас», – сказал Каррагер.
⚡Официально: «Сити» забирает Холанда. Ждем контракт на 5 лет и зарплату в районе 375 тысяч фунтов (как у Де Брюйне)
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