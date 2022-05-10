Лапорт о Холанде в «Сити»: «Счастлив, что не надо бежать за этим парнем в ближайшие пару лет. Добро пожаловать!»

пошутил на тему перехода в .

10 мая английский клуб сообщил о договоренности с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежского нападающего.

«Счастлив, что не надо бежать за этим парнем в ближайшие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг!», – написал защитник «горожан».

⚡Официально: «Сити» забирает Холанда. Ждем контракт на 5 лет и зарплату в районе 375 тысяч фунтов (как у Де Брюйне)

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков