Лапорт о Холанде в «Сити»: «Счастлив, что не надо бежать за этим парнем в ближайшие пару лет. Добро пожаловать!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эмерик Лапорт Эрлинг Холанд Футбол

Эмерик Лапорт пошутил на тему перехода Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

10 мая английский клуб сообщил о договоренности с дортмундской «Боруссией» о трансфере норвежского нападающего.

«Счастлив, что не надо бежать за этим парнем в ближайшие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг!», – написал защитник «горожан».

⚡Официально: «Сити» забирает Холанда. Ждем контракт на 5 лет и зарплату в районе 375 тысяч фунтов (как у Де Брюйне)

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