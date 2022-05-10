Вратарь «Енисея» Опарин об игроках «Спартака»: «Все из мяса и из костей. У каждого есть свои слабости»

Вратарь «Енисея» высказался перед полуфиналом со «Спартаком» в БЕТСИТИ Кубке России.

– Какого мнения о «Спартаке»?

– «Спартак» – это в любом случае «Спартак», на каком месте он бы ни шел. Великий клуб.

Да, у них в не самое лучшее положение, постоянные качели, но футболисты собраны очень высокого уровня. Причем некоторые – и по европейским меркам.

Сейчас они на подъеме, последние два матча у них были эмоциональные, победные. Плюс это их единственный шанс вытащить сезон и реабилитироваться перед болельщиками. При этом играют дома. Конечно, нам будет тяжело.

– Пару недель назад казалось, что способен перейти «Спартак» вброд, но сейчас большинство считают красно-белых явным фаворитом.

– У нас ни к одному сопернику нет такого отношения, что перейдем его в брод, спокойно разберемся. Есть задача – победить, мы анализируем и готовимся, как это сделать. А на оценку шансов со стороны мы влиять не можем.

– Кто, по-вашему, самый страшный игрок ?

– Сделаем все, чтобы для нас таких не было. У каждого игрока есть свои слабости – надо все разобрать, учесть. Все из мяса и из костей.

– Тогда спрошу по-другому: кто лидер в «Спартаке»?

– У них очень мощная передняя линия: Николсон, Промес. Соболев сейчас неплохо выглядит.

Если они ловят кураж, с ними сложно совладать. Но команда так же, как «Енисей», открытая, думаю, будет интересный обоюдный футбол, – сказал .