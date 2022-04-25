Хавбек «Енисея» Глушков: «Спартаку» придется очень тяжело, если мы сыграем в свой футбол»

Полузащитник «Енисея» поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком».
Команды встретятся в полуфинале БЕТСИТИ Кубок России
– Как отреагировали в команде, когда узнали, что «Енисей» попал на «Спартак»?
– Все понимали, что, скорее всего, попадется клуб из РПЛ и игра пройдет в Москве.
Конечно, хотелось бы сыграть дома, при своих болельщиках, тем более у нас сейчас хорошие результаты. Например, на матч с «Рубином» пришли 9 тысяч человек, а «Спартак» в Красноярске очень сильно любят.
Даже когда они в прошлом году приезжали, все равно было очень много народа. Я думаю, сейчас бы случился аншлаг.
– Может ли нынешний «Енисей» пройти «Спартак»?
– Не люблю загадывать, но если мы сыграем в свой футбол, то «Спартаку» придется очень тяжело.
– После возобновления сезона ФНЛ у вас всего одно поражение в чемпионате. Что с вами сделал новый тренер Гаранин?
– Это не только Вадим Вячеславович, но и весь тренерский штаб.
Сейчас стало больше теории, все объясняют: какие слабые зоны у соперника, на что лучше сделать акцент. Принципы игры стали совсем другими. Все в совокупности принесло такой результат.
– Последний раз «Енисей» был в РПЛ три года назад и занял последнее место. Сейчас команда изменилась – готовы ли вы к РПЛ?
– Да, мы готовы. К клубу сейчас есть интерес в Красноярске, и люди оценивают не только результат, но и то, как мы играем в футбол, – сказал Никита Глушков.