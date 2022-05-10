Дани Алвес хочет играть до ЧМ-2022, но «Барса» не предложила ему новый контракт и вряд ли сделает это в случае прихода Аспиликуэты

может уйти из «Барселоны».

39-летний бразилец хочет продолжать свою карьеру как минимум до ЧМ-2022, но на данный момент каталонцы не предлагали футболисту подписать новый контракт.

К тому же продление контракта с Алвесом маловероятно на фоне возможного прихода в команду защитника .

Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года при тренере Хави.

В этом сезоне защитник сыграл 11 матчей за каталонцев в и забил один гол.

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