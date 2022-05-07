Дани Алвес о чемпионском коридоре для «Реала»: «Большущая херня, но я бы это сделал. Нужно уметь выигрывать и проигрывать»

заявил, что организовал бы чемпионский коридор для .

– Вы бы сделали коридор для «Реала»?

– Я бы хотел, чтобы это меня никогда не коснулось, но если бы коснулось, то я бы это сделал. Нужно уметь выигрывать и уметь проигрывать.

Там [в «Реале»] у меня много друзей, которых я очень уважаю, и много людей, которыми я восхищаюсь. Я бы хотел, чтобы это меня никогда не касалось, потому что это большущая херня, но если это меня все же коснется, то почему нет? – сказал защитник «Барселоны».

Ранее стало известно, что «Атлетико» не намерен устраивать чемпионский коридор для «Реала» перед мадридским дерби, которое пройдет в ближайшее воскресенье в рамках 35-го тура Ла Лиги.

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