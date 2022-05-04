Глава Футбольного союза ДНР: «Наша команда в РПЛ – вопрос времени. Главная цель сейчас – освободить Донбасс»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия РФС Министерство спорта России Политика Павел Давыденко Футбол

Глава Футбольного союза ДНР оценил перспективы вхождения в состав РФС.

«Пока контактов с РФС или Минспорта России не было – на нас никто не выходил.

Главная цель сейчас – освободить Донбасс. А дальше уже будем анализировать масштаб необходимых вливаний. Например, в освобожденной Волновахе стадион разрушен полностью. В Мариуполе мы еще не были, что там с полем – неизвестно.

Пока идет спецоперация. Но в будущем, когда заработают наши предприятия, команда из ДНР будет представлена в чемпионате России. Это вопрос времени – но даже не завтрашнего дня.

Будет ли это какая-то единая собранная команда? Пока этот вопрос не обсуждался», – сказал Павел Давыденко.

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