Рюдигер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года (The Athletic)

договорился о переходе в «Реал».

29-летний футболист сегодня подписал контракт с мадридским клубом до 2026 года, об этом сообщает The Athletic.

Немец присоединится в следующем сезоне.

Зарплата Рюдигера составит 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Также защитник получит подписной бонус после перехода в «Реал».

Антонио уже прошел медицинский осмотр для мадридского клуба. В контракт прописали отступные в размере 400 миллионов евро.

Официально о трансфере футболиста в «Реал», как ожидается, сообщат после финала Лиги чемпионов.

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 года.

«Челси» теряет Рюдигера – защитника, которого идеально раскрыла система Тухеля. Но к трансферу в «Реал» (или «Барсу»?) есть вопросы