Стали известны финансовые условия трансфера в .

Зарплата защитника составит около 9 млн евро в год, сообщает Marca.

Немец получит подписной бонус в размере 8 млн евро – по 2 млн будут выплачиваться за каждый год контракта.

Таким образом, суммарно 29-летний игрок заработает в «Реале» 44 млн евро за 4 года контракта – на 11 млн меньше, чем он просил изначально.

Кроме того, мадридский клуб выплатит 15 млн евро в виде комиссий агентам за переход Рюдигера из на правах свободного агента.

Это означает, что суммарно контракт Рюдигера до 2026 года обойдется «Реалу» в 59 млн евро.