Рюдигер будет получать в «Реале» 9 млн евро в год. Подписной бонус игроку – 8 млн, комиссия агентам – 15 млн

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Стали известны финансовые условия трансфера Антонио Рюдигера в «Реал».

Зарплата защитника составит около 9 млн евро в год, сообщает Marca.

Немец получит подписной бонус в размере 8 млн евро – по 2 млн будут выплачиваться за каждый год контракта.

Таким образом, суммарно 29-летний игрок заработает в «Реале» 44 млн евро за 4 года контракта – на 11 млн меньше, чем он просил изначально.

Кроме того, мадридский клуб выплатит 15 млн евро в виде комиссий агентам за переход Рюдигера из «Челси» на правах свободного агента.

Это означает, что суммарно контракт Рюдигера до 2026 года обойдется «Реалу» в 59 млн евро.

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