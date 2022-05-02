«Реал» и Рюдигер подпишут контракт в ближайшие дни. Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке

«Реал» договорился с защитником о переходе.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, в ближайшие дни мадридский клуб подпишет 4-летний контракт с центральным защитником. Стороны договорились о размерах комиссии и о прочих деталях.

Ключевую роль в организации сделки сыграл тренер «Реала» , который очень хотел видеть Рюдигера в команде.

Сообщалось, что Антонио будет зарабатывать в «Реале» 9 млн евро в год, а также получит 8 млн евро подписного бонуса. Еще 15 млн евро «Реал» выплатит его агентам в качестве комиссии.

Напомним, немец присоединится к в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист провел 49 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.