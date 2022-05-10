Соболев о 12 голах и 4 пасах за сезон: «Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Александр Соболев Футбол

Александр Соболев считает критику в свой адрес несправедливой.

– В этом сезоне у тебя 12 голов, причем половина из них – дубли. Если поймал свою игру, тебя уже сложно остановить?

– Я был бы рад всегда забивать больше, чем один мяч. Возможно, дело и правда в кураже. Вообще, этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый. Тогда я сделал 20 голевых действий, а сейчас уже почти повторил этот результат.

Понятно, что за счет Лиги Европы в этом сезоне больше матчей. Но ведь и соперники были сильные, я сделал дубли в играх с «Лестером» и «Наполи». Пять голевых действий в пяти матчах Лиги Европы – это круто.

При этом в начале этого года практически не играл. Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным. Ну ничего, я уже привык.

– Но важна ведь не только статистика.

– Да, считаю еще одним важным достижением, что научился справляться с критикой и давлением. Раньше мне казалось, что в этом нет ничего сложного. Был уверен, что легко разберусь, если понадобится. Но потом настал момент, когда было очень тяжело.

– Когда именно?

– В начале сезона. Мы проиграли несколько матчей, в том числе «Нижнему Новгороду» дома. Начался негатив… Старался отвлечься, не обращать внимания, но получилось не сразу. Читал неприятные комментарии в свой адрес, злился.

– Ты даже отвечал, написал тогда большой пост в социальных сетях.

– Потому что в какой-то момент уже не мог не реагировать. Были вбросы, что я в ночных клубах постоянно тусуюсь, что мы тренера сливаем. Сейчас не стал бы ничего писать, но тогда завелся – и захотелось ответить.

Со временем, приходя домой, научился заниматься только семьей, перестал заходить на спортивные сайты и паблики. И не читаю их до сих пор. Голова теперь от этого свободна.

– Когда последний раз был в ночном клубе?

– Наверное, лет в 17, еще в Барнауле. Это вообще не мое, – сказал нападающий «Спартака».

В этом сезоне 25-летний форвард забил 12 голов (5 из них – с пенальти) и отдал 4 передачи в 33 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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