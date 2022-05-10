Мане хочет перейти в «Барсу». Он считает, что в Ла Лиге шансы на «Золотой мяч» будут выше (Mundo Deportivo)

«Барселоне» интересен вингер «Ливерпуля» Садьо Мане.
По данным Mundo Deportivo, футболист, контракт которого с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года, может покинуть Англию. Он хотел бы поиграть в Ла Лиге, и вариант с «Барселоной» интересен ему сильнее всего.
Источники в «Барселоне» подтверждают, что клуб действительно рассматривает вариант с приглашением Мане. Каталонцы знают, что Садьо хочет оказаться в испанском чемпионате, так как считает, что сможет стать лучшим игроком Африки там. Также, как полагает футболист, в Испании вырастут его шансы на «Золотой мяч».
Мане готов перейти в «Барсу». Он полагает, что игра в каталонском клубе придаст больший вес его командным и индивидуальным достижениям.
Отмечается, что ранее «Барселона» претендовала на Эрлинга Холанда («Боруссия»), Мо Салаха («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»), но каталонскому клубу пришлось отказаться от варианта с этими игроками.
Ранее сообщалось об интересе к Садьо со стороны «Баварии».
В этом сезоне 30-летний сенегалец забил 21 гол и отдал 2 передачи в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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