Мане хочет перейти в «Барсу». Он считает, что в Ла Лиге шансы на «Золотой мяч» будут выше (Mundo Deportivo)

«Барселоне» интересен вингер «Ливерпуля» .

По данным Mundo Deportivo, футболист, контракт которого с действует до лета 2023 года, может покинуть Англию. Он хотел бы поиграть в Ла Лиге, и вариант с «Барселоной» интересен ему сильнее всего.

Источники в «Барселоне» подтверждают, что клуб действительно рассматривает вариант с приглашением Мане. Каталонцы знают, что Садьо хочет оказаться в испанском чемпионате, так как считает, что сможет стать лучшим игроком Африки там. Также, как полагает футболист, в вырастут его шансы на .

Мане готов перейти в «Барсу». Он полагает, что игра в каталонском клубе придаст больший вес его командным и индивидуальным достижениям.

Отмечается, что ранее «Барселона» претендовала на Эрлинга Холанда («Боруссия»), Мо Салаха («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»), но каталонскому клубу пришлось отказаться от варианта с этими игроками.

Ранее сообщалось об интересе к Садьо со стороны «Баварии».

В этом сезоне 30-летний сенегалец забил 21 гол и отдал 2 передачи в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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