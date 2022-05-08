Лунин дебютировал за «Реал» в Ла Лиге – спустя почти 4 года после перехода

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Андрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла Лиге.

Вратарь вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании.

Это дебют 23-летнего игрока за «сливочных» в Ла Лиге. Он уже играл за клуб, но только в Кубке Испании.

Украинец дебютировал в Ла Лиге в 2018 году, выступая за «Леганес» на правах аренды.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» в июне 2018 года.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.

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