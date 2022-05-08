Лунин, Мариано, Вальехо, Васкес и Родриго – в старте «Реала» на матч с «Атлетико». Бензема, Модрич и Винисиус – в запасе

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«Реал» даст игровое время запасным в матче с «Атлетико».

В стартовом составе «сливочных» на дерби Мадрида выйдут Андрей Лунин, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Каземиро, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Марко Асенсио, Родриго Гоэс и Мариано Диас.

В запас «Реала» попали Тибо Куртуа, Луис Лопес, Даниэль Карвахаль, Карим БенземаЛука Модрич, Федерико Вальверде, Лука Йович, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди.

«Реал» обеспечил себе титул чемпиона Испании 1 мая после победы над «Эспаньолом» (4:0).

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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