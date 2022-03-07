Генич о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Карасев контролировал игру. Карточки Вареле полностью по делу»

доволен работой арбитра на дерби «Динамо» – (0:2).

– Как оцените судейство Серея Карасева?

– Его прессовал [главный тренер Сандро] Шварц. [Член совета директоров клуба Сергей] Степашин сказал: «Спасибо за удаление». Признаюсь, даже у нас в рабочем чате вчера возникли споры относительно двух желтых карточек, полученных Варелой.

Как по мне, Карасев в обоих случаях был абсолютно прав. На мой взгляд, Сергей полностью игру контролировал. А две карточки Вареле с футбольной точки зрения – полностью по делу.

В случае с первой карточкой там надо смотреть: и на позицию самого Карасева, и на позицию его ассистента. Им полностью эпизод просматривался. Вторая – если бы Варела грубо не атаковал Бакаева, Зелимхан вырывался бы на оперативный простор. Это называется «срыв перспективной атаки».

И это вопрос не к Карасеву, почему он удалил Варелу, а к Вареле – как можно за четыре минуты в дерби получить две желтые. При этом в ситуациях на чужой половине поля, а также у бровки, – сказал Генич.