«Ман Сити», «МЮ» и «Челси» интересуются Пау Торресом

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Пау Торрес Футбол

Английские топ-клубы интересуются Пау Торресом.

В трансфере защитника «Вильярреала» заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Синие» уже отправляли скаутов на просмотр.

В контракте 25-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 60 млн евро. Опция действует до конца нынешнего трансферного окна.

Статистику Торреса можно изучить здесь.

Пау Торрес – символ «Вильярреала». Влюблен в город, ребенком выбегал на поле праздновать камбэк в Ла Лигу

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