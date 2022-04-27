«Ман Сити», «МЮ» и «Челси» интересуются Пау Торресом

Английские топ-клубы интересуются Пау Торресом.
В трансфере защитника «Вильярреала» заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Синие» уже отправляли скаутов на просмотр.
В контракте 25-летнего игрока предусмотрены отступные в размере 60 млн евро. Опция действует до конца нынешнего трансферного окна.
Статистику Торреса можно изучить здесь.
Пау Торрес – символ «Вильярреала». Влюблен в город, ребенком выбегал на поле праздновать камбэк в Ла Лигу