Иммобиле может пропустить матч «Лацио» с «Ювентусом». У лучшего бомбардира Серии А травма

Форвард из-за проблем со здоровьем может не сыграть с .

По информации Sport Mediaset, 32-летний футболист в матче с «Сампдорией» (2:0) в 36-м туре Серии А получил повреждение правого голеностопа. Он смог провести на поле все 90 минут, однако нога опухла и болит.

В связи с этим его участие в игре с «Ювентусом» в 37-м туре чемпионата Италии находится под вопросом. Встреча назначена на 16 мая.

Иммобиле в текущем сезоне забил 27 голов за 31 матч в Серии А и лидирует в гонке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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