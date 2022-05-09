Иммобиле может пропустить матч «Лацио» с «Ювентусом». У лучшего бомбардира Серии А травма

Теги Сампдория Лацио Ювентус серия А Италия травмы Чиро Иммобиле Здоровье Футбол

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле из-за проблем со здоровьем может не сыграть с «Ювентусом».

По информации Sport Mediaset, 32-летний футболист в матче с «Сампдорией» (2:0) в 36-м туре Серии А получил повреждение правого голеностопа. Он смог провести на поле все 90 минут, однако нога опухла и болит.

В связи с этим его участие в игре с «Ювентусом» в 37-м туре чемпионата Италии находится под вопросом. Встреча назначена на 16 мая.

Иммобиле в текущем сезоне забил 27 голов за 31 матч в Серии А и лидирует в гонке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные