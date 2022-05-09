Аллегри не уволят из «Ювентуса» вне зависимости от результата финала Кубка Италии

не собирается увольнять с поста главного тренера.

Туринский клуб в этом сезоне досрочно потерял шансы на победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв .

11 мая «Юве» сыграет с в финале Кубка Италии, однако будущее Аллегри не зависит от результата этого матча.

Контракт тренера с «бьянконери» рассчитан до 2025 года. Он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

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