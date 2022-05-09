Погба откажет «Ман Сити» и уйдет в другой клуб из «МЮ», скорее всего

не перейдет в летом.

На прошлой неделе появилась информация, что «горожане» изучают возможность приглашения француза, у которого истекает срок контракта с .

Однако 29-летний хавбек не рассматривает вариант с трансфером в «Сити» и, скорее всего, уйдет в другую команду.

Ранее сообщалось, что на Погба также претендуют , и .

В этом сезоне полузащитник провел в АПЛ 20 матчей и забил один гол. Его статистика – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков