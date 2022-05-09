«Не приближался бы к Погба на месте «Ман Сити». Каррагер о хавбеке «МЮ»

не советует приглашать .

Летом истекает срок контракта француза с , он станет свободным агентом.

«Я бы даже не приближался к нему. Вы выигрываете чемпионат каждый год, набираете по 95-100 очков, однако Поль Погба работает недостаточно усердно по сравнению с игроками «Сити».

Пеп, возможно, мог бы добиться от него этого, и сомнений в мастерстве Погба нет, но посмотрите на креативных игроков «Ман Сити» – , – эти феноменальные игроки даже на минуту не прекращают работу на поле.

Именно это делает «Сити» такой командой. Великолепная команда, выдающийся тренер с выдающимися игроками. Я не сомневаюсь в талантах Погба, но работает он недостаточно усердно. Если кто скажет, что он выкладывается на сто процентов в каждой игре, то солжет», – сказал бывший защитник .

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