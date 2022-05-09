Бородин об интересе «Спартака» к Федотову: «Посмеялись, мол, поедем поднимать Москву»

Дмитрий Бородин рассказал о реакции «Сочи» на слухи об интересе «Спартака» к Владимиру Федотову.
На прошлой неделе появилась информация, что Федотов будет ключевым кандидатом «Спартака», если клуб решит сменить тренера.
– Дмитрий, прежде всего, как восприняли в команде слухи о том, что Владимир Федотов прекрасно подошел бы на роль нового главного тренера «Спартака»?
– Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится, – сказал тренер вратарей «Сочи».
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