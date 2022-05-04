Федотов будет ключевым кандидатом «Спартака», если тренера решат поменять. У Ваноли есть варианты в Европе

интересен тренер .

Как пишет «РБ Спорт», российский специалист станет ключевым кандидатом на пост тренера «Спартака», если московский клуб и решат прекратить сотрудничество.

Отмечается, что у итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе – как на должности главного тренера, так и в штабе Антонио Конте.

Вопрос состоит в том, какой путь развития этим летом изберет сам «Спартак», станет ли клуб удерживать иностранцев этим летом, учитывая то, что следующий евросезон российские клубы пропускают.

Срок контракта Федотова с «Сочи» истекает летом, если ранее соглашение не было продлено. Об этом клуб не сообщал официально.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Ваноли «Спартак» может пригласить Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат») или Михаила Галактионова (молодежная сборная России).