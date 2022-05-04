Федотов будет ключевым кандидатом «Спартака», если тренера решат поменять. У Ваноли есть варианты в Европе

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов 1966 Сочи Паоло Ваноли Футбол

«Спартаку» интересен тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Как пишет «РБ Спорт», российский специалист станет ключевым кандидатом на пост тренера «Спартака», если московский клуб и Паоло Ваноли решат прекратить сотрудничество.

Отмечается, что у итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе – как на должности главного тренера, так и в штабе Антонио Конте.

Вопрос состоит в том, какой путь развития этим летом изберет сам «Спартак», станет ли клуб удерживать иностранцев этим летом, учитывая то, что следующий евросезон российские клубы пропускают.

Срок контракта Федотова с «Сочи» истекает летом, если ранее соглашение не было продлено. Об этом клуб не сообщал официально.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Ваноли «Спартак» может пригласить Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат») или Михаила Галактионова (молодежная сборная России).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные