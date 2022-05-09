Анчелотти о 0:1 с «Атлетико»: «Реалу» были не нужны очки, но мы хотели хорошо сыграть. Мы сделали это»

подвел итоги поражения «Реала» от (0:1).

О матче

«Сейчас не время для возмущений, хотя я был не очень доволен [в первом тайме]. Мы проигрывали матчи, но в них решающее значение имел вопрос психологии. Очевидно, у «Атлетико» было это преимущество, и это ненормально.

Очки нам были не нужны, но мы хотели хорошо сыграть. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, когда мы были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Приоритетной задачей было избежать проблем и дать игровое время тем, кто реже играл».

О поздравлениях от Симеоне с титулом

«Симеоне поприветствовал меня и поздравил, все в порядке».

О подготовке к финалу Лиги чемпионов

«У нас как раз достаточно времени, чтобы подготовиться к финалу, чтобы все игроки вернулись. Мы будем заниматься силовой, тактической работой...

Все как обычно, ничего особенного. Сейчас лучшим вариантом будет как можно меньше вмешиваться в то, что мы делаем», – сказал тренер .

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