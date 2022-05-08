Экс-судья Бурруль о падении Куньи в матче с «Реалом»: «Это не пенальти. Контакт минимален, его едва задели»

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль считает, что пенальти в матче «Атлетико» – «Реал» назначен ошибочно.
На 36-й минуте игры Ла Лиги полузащитник «матрасников» Матеус Кунья упал в штрафной соперника в борьбе с защитником «Реала» Хесусом Вальехо.
Арбитр встречи Сесар Сото Градо сначала не обратил внимания на эпизод, но после консультации с ВАР назначил пенальти и показал желтую карточку Вальехо. Янник Феррейра Карраско реализовал 11-метровый удар.
«Это не пенальти, и это не момент для ВАР. Контакт минимален, Кунью едва задели. У Куньи уже не было шансов добраться до мяча, и он уже падал, когда ему на ногу наступили.
Для меня это не пенальти», – заявил бывший арбитр.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков