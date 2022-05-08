Экс-судья Бурруль о падении Куньи в матче с «Реалом»: «Это не пенальти. Контакт минимален, его едва задели»

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Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль считает, что пенальти в матче «Атлетико» – «Реал» назначен ошибочно.

На 36-й минуте игры Ла Лиги полузащитник «матрасников» Матеус Кунья упал в штрафной соперника в борьбе с защитником «Реала» Хесусом Вальехо.

Арбитр встречи Сесар Сото Градо сначала не обратил внимания на эпизод, но после консультации с ВАР назначил пенальти и показал желтую карточку Вальехо. Янник Феррейра Карраско реализовал 11-метровый удар.

«Это не пенальти, и это не момент для ВАР. Контакт минимален, Кунью едва задели. У Куньи уже не было шансов добраться до мяча, и он уже падал, когда ему на ногу наступили.

Для меня это не пенальти», – заявил бывший арбитр.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.

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