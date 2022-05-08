«Ман Сити» 30 раз забил 5+ голов в матчах АПЛ при Гвардиоле. У «Ливерпуля» 14 таких игр с 2016-го

Теги Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» в тридцатый раз забил как минимум 5 голов в матче АПЛ при Пепе Гвардиоле.

«Горожане» разгромили «Ньюкасл» (5:0) в 36-м туре чемпионата.

С тех пор как Гвардиола стал главным тренером, «Ман Сити» лидирует в турнире по играм с 5 и более забитыми мячами.

«Ливерпуль» за это время 14 раз проводил такие матчи, «Тоттенхэм» – 13. Они занимают второе и третье место соответственно по этому показателю.

«Ман Сити» 9 матчей не проигрывает в АПЛ – 7 побед, 2 ничьих

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