«Ман Сити» 9 матчей не проигрывает в АПЛ – 7 побед, 2 ничьих

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 9 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Ньюкасл» (5:0) в 36-м туре. Это ее четвертая победа подряд и седьмая в последних 9 играх.
Еще две игры за это время «горожане» завершили вничью – с «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем».
В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал 19 февраля – «Тоттенхэму» (2:3). Далее он встретится с «Вулверхэмптоном» – это случится 11 мая.
«Ман Сити» лидирует в таблице и опережает «Ливерпуль» на 3 очка за 3 тура до конца сезона АПЛ.
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